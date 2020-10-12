В Перми ожидается резкое похолодание

12.17 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, пасмурно. Сегодня, 16 октября, днем в Перми будет до 13°C; вечером холодный фронт принесет резкое понижение температуры – до 3°C. Ночью будет чуть выше нуля.

Завтра днем будет около 4°C, ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля. В воскресенье, 18 октября, также ожидается около 4°C.
© Вечерние ведомости
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«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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