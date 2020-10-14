В Перми на восьми маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы

© Вечерние ведомости

С 19 октября будет скорректировано расписание автобусных маршрутов, загрузка которых в часы пик составляет порядка 80%. Это позволит увеличить интенсивность движения транспорта по маршрутам и снизить количество пассажиров в салоне.По итогам мониторинга пассажиропотока департамент транспорта администрации Перми выявил потребность в увеличении количества рейсов на 8 автобусных маршрутах, загрузка которых в часы пик составляет порядка 80%. В период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией эта мера поможет увеличить интенсивность движения транспорта по маршрутам и снизить количество пассажиров в салоне автобуса.Дополнительные отправления будут организованы на автобусных маршрутах №3 «Станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный», №10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный», №14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №53 «10-й микрорайон – Центральный рынок», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка», №77 «Микрорайон Левшино – улица Мильчакова».