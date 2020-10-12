В Пермский край поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса

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Об этом сообщил на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания и.о. зампреда правительства Прикамья Сергей Никифоров. Точные сроки поставки 2290 доз уточняются.Ранее 42 тестовые дозы вакцины поступили в Пермский край. Как отметила и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, все они пришли высокого качества, хранятся при соблюдении необходимых условий и в скором времени будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона.На территории Пермского края продолжается вакцинация взрослых и детей от гриппа. С начала прививочной кампании прививки поставили более 615 тысяч жителей, в том числе почти 200 тысяч детей.Всего в этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.