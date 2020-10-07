Пермяков приглашают принять участие в online-хакатоне

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Регистрация на Social Regional IT Hack уже открыта. Финал пройдет 4-5 декабря.В МКУ «Пермский центр бизнеса» сообщили, что к участию приглашаются программисты, интересующиеся такими направлениями, как Smart City и «интернет вещей».Social Regional IT Hack – это online-хакатон нового формата: участвовать можно не выходя из дома, можно повысить свой профессиональный уровень за счет увлекательной образовательной программы от ведущих спикеров отрасли, именно на таком мероприятии можно найти партнеров и единомышленников. Участие в хакатоне позволит выиграть по-настоящему полезные призы, в том числе «пакет разработчика» от компании МТС и деловой тур по ведущим компаниям IT-сектора.Для участия в хакатоне необходимо пройти регистрацию (http://www.it-hackathon.ru/) до 13 ноября.По всем вопросам можно писать на электронную почту: info@rusinnovations.com или звонить по телефону: 8(499)753-01-25.