Благодаря нацпроекту в Прикамье создадут мультимедиа-гид экспозиции музея в Березниках

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Технология дополненной реальности станет доступна для посетителей выставки «От Пермского моря до наших дней».Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова стал победителем второго этапа конкурсного отбора на создание мультимедиа-гидов с использованием технологии дополненной реальности, которые будут размещены на платформе «Артефакт». Прием и оценку заявок от музеев-участников осуществляло Министерство культуры Российской Федерации.Конкурсный отбор был организован в рамках национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Всего победителями в нем стали 85 выставочных проектов государственных и муниципальных учреждений.Историко-художественный музей из Прикамья выиграл с экспозицией «От Пермского моря до наших дней». Для создания мультимедийного гида было отобрано 40 экспонатов, которые отражают предысторию и историю становления и развития Верхнекамья и социалистического города Березники. Работа над созданием для них интерактивных цифровых данных уже началась.Как отметила заведующая историческим отделом музея Наталья Сабаш, новые технологии позволят во время посещения исторической экспозиции получить еще больше информации по отдельным экспонатам, самостоятельно изучить истории создания музейных предметов и легенды, связанные с их обнаружением и передачей в коллекцию.«Мультимедийный гид с применением возможностей дополненной реальности будет содержать детальные фотографии и исторические документы к экспонатам, а также обязательный аудиогид на русском и английском языках. Все работы по проекту планируется завершить к 15 декабря», – рассказала сотрудница музея.Воспользоваться услугами мультимедийного гида смогут все, у кого есть смартфоны с выходом в интернет: для этого необходимо установить на свой гаджет бесплатное приложение Artefakt, затем открыть его и навести камеру мобильного устройства на интересующую картину или экспонат. Спустя несколько секунд приложение даст исчерпывающую информацию о произведении искусства или музейном предмете.Создание мультимедиа-гидов по государственным и муниципальным музеям с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» проходит в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» – одного из направлений нацпроекта «Культура». Всего до 2024 года запланирована поддержка создания не менее 75 новых мультимедиа-гидов ежегодно.