Энергетики «Т Плюс» в Пермском крае готовы к похолоданию

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Предприятия Группы «Т Плюс» в Пермском крае готовы к прогнозируемому понижению температуры наружного воздуха. По прогнозам синоптиков, в течение недели в Пермском крае ожидается холодная и сухая погода, возможны заморозки. Энергетики намерены встретить первое похолодание во всеоружии и обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов, где работает энергокомпания, – Пермь, Краснокамск, Березники и Чайковский.Сейчас в Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании сформированы аварийно-ремонтные бригады на теплоисточниках и теплосетях. На ТЭЦ проверена работа оборудования и аварийные запасы топлива, проведены необходимые проверки и тренировки персонала. В выходные дни организовано оперативное дежурство для своевременного реагирования на сигналы от населения по вопросам обеспечения отоплением и горячей водой.«Со своей стороны, энергетики готовы к понижению температуры наружного воздуха. Напоминаем горожанам, что при похолодании важная роль в процессе отапливания квартир отводится обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны оперативно проводить мероприятия на жилом фонде: регулировать распределение теплоносителя внутри здания, обеспечивать работоспособность внутридомовых коммуникаций», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.По вопросам функционирования тепловых сетей и объектов теплосетевой инфраструктуры – центральных теплопунктов и насосных станций – жители могут обращаться в call-центр Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.Отопительный сезон 2020-2021 годов стартовал во всех городах присутствия Группы «Т Плюс» в Пермском крае: Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском. Тепло поступает в 376 детских садов, 219 школ, 322 больницы и поликлиники, 263 учреждения средне-специального и высшего образования, 56 домов культуры. Обеспечена подача отопления в 7465 жилых многоквартирных домов Пермского края, за теплоснабжение которых отвечают энергетики «Т Плюс».