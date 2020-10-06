В Прикамье подтверждено 111 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 15 октября за сутки в регионе выявлено 111 случаев коронавируса, общее количество инфицированных достигло 11248.
Выписаны из больниц 77 человек, всего выздоровели 7612 прикамцев. Умерли семь человек: пятеро от COVID-19, двое по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 13754 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 1 354 163.
Выписаны из больниц 77 человек, всего выздоровели 7612 прикамцев. Умерли семь человек: пятеро от COVID-19, двое по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 13754 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 1 354 163.
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