В школах Прикамья начнут проводить слеты антинаркотического движения

14.50 Среда, 14 октября 2020
Пермский край: новости дня
Во вторник, 13 октября, на заседании антинаркотической комиссии в Пермском крае обсудили деятельность молодежного добровольческого (волонтерского) движения по пропаганде здорового образа жизни и развитию волонтерского молодежного антинаркотического движения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что, помимо работы правоохранительных и других профильных органов по борьбе с наркоманией, не менее важна роль профилактики: «Нам нужно выстроить работу по профилактике наркомании и по пропаганде здорового образа жизни. Тогда бороться будет проще. В Прикамье реализуется несколько проектов по пропаганде здорового образа жизни, в том числе волонтерами и некоммерческими организациями. Нам важно поддерживать и развивать это движение».

Как рассказала заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина, с этого года волонтеры-медики реализуют ряд проектов по популяризации ЗОЖ среди молодежи и приобщению ее к активному образу жизни.

«Участниками проекта является молодежь от 14 до 30 лет. Для ребят по выходным проводятся тренировки в популярных локациях, например, на набережной, на эспланаде, в экстрим-парке. Для школьников 7-10 классов проводятся лекции о важности здорового образа жизни. С января было проведено 34 тренировки и 4 лекции в офлайн-формате. При вхождении в период ограничительных мер волонтеры-медики запустили online-тренировки с мотивирующими видеороликами, которые в настоящее время собрали более 200 тыс. просмотров», – доложила Юлия Баландина.

Помимо этого, с прошлого года в Пермском крае дан старт проведению традиционного Слета антинаркотического движения. Он объединяет волонтерские движения среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений, позволяет им обменяться опытом, пройти дополнительно обучение по популяризации здорового образа жизни. Активнее всего, по словам замруководителя Агентства по туризму и молодежной политике, на слете себя проявляет молодежь 16-18 лет. Ребятам, ведущим активную работу по профилактике употребления психоактивных веществ, помогают с созданием инновационной среды, способствующей формированию личностных и нравственных качеств, помогают выработать активную жизненную позицию и желание передавать полученные знания товарищам и друзьям.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что аналогичную работу необходимо вести и в школах, чтобы вовлечь в движение еще и учащихся средних классов. Губернатор поручил масштабировать такой подход к пропаганде здорового образа жизни, а в качестве площадок для проведения аналогичных слетов можно использовать школы.

О работе некоммерческих организаций (НКО) в пропаганде здорового образа жизни и позитивных практик рассказал начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

По его словам, в этом году победителем краевого конкурса грантов стал 141 проект НКО. Например, 57 проектов ветеранских организаций, которые направлены, в том числе, на работу с молодежью, 41 проект направлен на патриотическое воспитание, 35 социальных инициатив в сфере образования и профилактики ЗОЖ, молодежных движений и благотворительной деятельности, и особенно профилактики социально опасного поведения. «Речь идет о проекте «Компас добра» Пермской общественной организации «ПравДА вместе». Это уникальный для региона опыт, который был признан на уровне федерации. В прошлом году идея вошла в число 100 лучших практик страны. Проект нацелен на молодежь от 10 лет, склонную к асоциальному поведению. Их наставниками становятся ребята, которые тоже столкнулись с трудными жизненными ситуациями и смогли с ними справиться. Подростки со статусом «посол добра» делятся позитивным опытом в изменении жизненных ценностей и поведения и мотивируют ребят вести здоровый образ жизни. За два года реализации проекта поддержку смогли получить 1500 молодых людей, сформировался «костяк» тьюторов (почти 50 человек)».

Также Евгений Хузин отметил, что сейчас создается большое количество специфического контента в интернете, направленного, в том числе, на вовлечение ребят в употребление наркотиков. Поэтому волонтерские и молодежные организации развернули свои онлайн-проекты, формирующие позитивную повестку.

Помимо этого, по словам заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Ларисы Юрковой, в Прикамье второй год действует проект по кибернаставничеству. Специалисты ищут и блокируют негативный контент в интернете, например, о пропаганде суицидальных настроений, употребления наркотиков и алкоголя среди молодежи.

Губернатор Дмитрий Махонин отдельно остановился на работе с родителями школьников. По его словам, необходимо возобновить их обучение для выявления первых признаков странного поведения ребенка. Это позволит распознать социально опасное поведение на ранних стадиях.
© Вечерние ведомости
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