Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19: 67 человек проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 13 октября – 1,09).Из 109 новых инфицированных – 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей (3 мальчика и 3 девочки). Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 48 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.