В строящуюся пермскую гимназию №3 подано отопление

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Глава Перми Дмитрий Самойлов ранее давал поручение раньше срока запустить тепло в объекты соцсферы, которые строятся в том числе по нацпроекту «Образование». Теперь подрядчик сможет спокойно проводить отделку внутренних помещений при понижении температуры.Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, новый корпус гимназии №3 возводится в рамках национального проекта «Образование» по адресу: улица Звенигородская, 11. Сейчас на площадке ведутся работы по отделке фасада и внутренних помещений здания, монтаж вентиляционных, инженерных и коммуникационных систем, а также благоустройство территории вокруг школы. Отделка фасада здания выполнена на 95%, практически смонтирована система вентиляции и дымоудаления. Продолжается устройство наружных сетей электроосвещения по фасаду здания, покраска внутренних стен, укладка плитки, монтаж дверей и устройство твердых покрытий.На строящийся объект уже подано отопление. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов провел совещание по вопросу подачи тепла на соцобъекты, строящиеся в том числе по нацпроектам «Образование» и «Демография». В нём приняли участие представители администрации Перми, подрядных организаций, осуществляющих строительство социальных объектов, Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Ростехнадзора. Мэр отметил, что подрядчики иногда выходят на отделочные работы только к тому моменту, когда объекты уже пора сдавать, поскольку не могут вести отделку внутренних помещений при понижении температуры воздуха. Пермский филиал ПАО «Т Плюс» совместно с управлением капстроительства администрации города проработал вопрос подачи тепла по временным схемам в строящиеся объекты. В результате тепло подано в строящуюся гимназию №3. Теперь подрядчику – группе компаний «Краснокамский ЖБК» – не придется останавливать работы по отделке внутренних помещений при понижении температуры. Это, в свою очередь, положительно скажется на сроках строительства.В новом четырехэтажном здании общей площадью 18 974 кв. метров, которое строится на месте снесенного старого корпуса, разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1 050 учеников начальных, средних и старших классов.