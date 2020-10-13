В Пермском крае зафиксировано 109 случаев коронавируса

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На 14 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 109 случаев COVID-19, всего их стало 11137.Выписаны из больниц 75 человек, всего выздоровели 7537 инфицированных. Умерли шесть человек: трое от коронавируса, трое от сопутствующих заболеваний.В России за сутки выявлен 14231 новый случай COVID-19, из них 4573 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 340 409 случаев коронавируса.