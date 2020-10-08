Жителей Перми приглашают на городские ярмарки

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Площадки открыты с 13 по 16 октября в Мотовилихинском районе Перми. Здесь можно приобрести продукты питания и работы пермских мастеров.Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, 13 октября открылись городские ярмарки в Мотовилихинском районе по адресам: улица Гайдара, 13г и улица Уинская, 10. Время работы площадок – с 12:00 до 20:00 ежедневно до 16 октября. Традиционно на ярмарках можно приобрести мед различных сортов, леденцы, мясные полуфабрикаты, в том числе пельмени, котлеты, вареники и сырники, молочную продукцию, а также работы пермских мастеров. Представленная продукция отвечает стандартам качества.