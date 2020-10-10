За сутки коронавирус подтвержден у жителей 20 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Прикамье зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 20 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (49). На втором месте по числу заболевших – Пермский район (14), на третьем – Кудымкарский муниципальный округ (7), еще пять заболевших - в Суксуне. Четыре инфицированных выявлено в Осе. По три - в Березниках и Кунгуре. Еще по два заболевших COVID-19 обнаружено в Кудымкаре, Чайковском, Гайнах, Кишерти, Октябрьском округе, Кунгурском и Юсьвинском районах. По одному инфицированному обнаружено в 6 территориях региона: в Губахе, ЗАТО Звездном, Карагае, Орде, Соликамске и в Чернушке.
При этом в Суксуне, Кудымкарском округе и Кунгурском районе последние случаи заболевания были выявлены около недели назад, а ЗАТО Звездном - 10 дней назад.
Всего в Пермском крае выявлено 11028 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (49). На втором месте по числу заболевших – Пермский район (14), на третьем – Кудымкарский муниципальный округ (7), еще пять заболевших - в Суксуне. Четыре инфицированных выявлено в Осе. По три - в Березниках и Кунгуре. Еще по два заболевших COVID-19 обнаружено в Кудымкаре, Чайковском, Гайнах, Кишерти, Октябрьском округе, Кунгурском и Юсьвинском районах. По одному инфицированному обнаружено в 6 территориях региона: в Губахе, ЗАТО Звездном, Карагае, Орде, Соликамске и в Чернушке.
При этом в Суксуне, Кудымкарском округе и Кунгурском районе последние случаи заболевания были выявлены около недели назад, а ЗАТО Звездном - 10 дней назад.
Всего в Пермском крае выявлено 11028 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.
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