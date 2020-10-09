В Перми пройдет концерт, посвященный юбилею Людвига ван Бетховена

© Вечерние ведомости

Камерный оркестр «Орфей» Городского концертного объединения приглашает на первый концерт проекта «CONCERTO. BEETHOVEN», посвященный 250-летию со дня рождения композитора. Он состоится 25 октября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» (улица Ленина, 44).Как рассказали в камерном оркестре «Орфей», Людвиг ван Бетховен – поистине революционная фигура в мире классической музыки. Его творчество – это гимн мощи человеческого духа, величия человеческих чувств.25 октября гости услышат первый фортепианный концерт и скрипичный концерт Бетховена. Солисты: заслуженный артист России Евгений Михайлов (Казань) – фортепиано и Павла Шилова (Пермь) – скрипка.Мероприятие состоится с соблюдением противоэпидемических мер. Наличие средств индивидуальной защиты обязательно.