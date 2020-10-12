В Перми объявлены аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками

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Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы по 6 автобусным маршрутам. К работе по новым контрактам перевозчики должны приступить 1 декабря этого года. Новые контракты предполагают обновление парка автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров.Аукционы объявлены по автобусным маршрутам №11 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №19 «Микрорайон Липовая гора – Центральный рынок», №45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №51 «Микрорайон Владимирский – станция Пермь-1», №59 «Микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка». Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание автобусного маршрута №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка». На всех маршрутах будут работать автобусы большой вместимости.Для того, чтобы принять участие в аукционе, перевозчик обязан иметь в своем автопарке автобусы с максимальным сроком эксплуатации не более 11 месяцев, минимальным экологическим классом не менее Евро-5, наличием низкопольных площадок для маломобильных категорий пассажиров. Все автобусы должны быть оснащены дополнительным оборудованием: электронными табло, системами видеонаблюдения, навигационного контроля, аудиоинформирования, датчиками пассажиропотока и стационарными валидаторами. Также по условиям контрактов к 1 июня 2021 года все автобусы должны быть оснащены системой кондиционирования воздуха.Кроме того, для улучшения качества услуг в сфере пассажирских перевозок в новых аукционах изменились критерии оценки заявок. В процессе выявления победителя аукциона будет рассматриваться не только предложенная цена контракта, но и квалификация участника закупки. В показатели, раскрывающие квалификацию участника аукциона, входят такие критерии, как опыт перевозчика, деловая репутация и наличие материальных ресурсов. При этом опыт перевозчика будет оцениваться по совокупному сроку выполнения работ в сфере пассажирских перевозок, деловая репутация – по количеству дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине участника закупки, наличие материальных ресурсов – по количеству автобусов большого класса, находящихся в собственности перевозчика. Победителем конкурса будет объявлен участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе всех указанных критериев.По итогам проведения новых аукционов будут заключены контракты сроком до конца сентября 2025 года, предусматривающие перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплата работы перевозчика будет осуществляться за фактический пробег автобусов.