«Горьковка» приглашает на заседания клубов

© Вечерние ведомости

Сегодня, 13 октября, в 16:00 в пермской библиотеке им. Горького начнется первое в учебном году заседание клуба «Покорители Инета». Оно будет посвящено теоретическому обзору и сравнительной характеристике двух популярных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». После рассмотрения темы можно будет записаться на практические занятия, которые планируются в течение месяца.Деятельность клуба рассчитана на лиц старшего возраста, владеющих навыками работы с персональным компьютером, ноутбуком, планшетным компьютером или смартфоном. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+. Предварительная запись: 236-29-85.В этот же день в 18:30 соберется клуб «Пермь - Дуйсбург», тема встречи - «30-летие объединения Германии». На заседании можно познакомиться с книгами, рассказывающими об историческом моменте объединения Германии, посмотреть видеофрагменты документальных фильмов из фондов Немецкого читального зала, узнать о том, как Германия и город-побратим Перми Дуйсбург отметили эту знаменательную дату. Вход свободный, 16+, по предварительной записи: 236-24-10.