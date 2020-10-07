В Перми общественные комиссии выбирают дворовые территории, которые будут отремонтированы в 2021 году

13.24 Вторник, 13 октября 2020
Пермский край: новости дня
В администрациях районов проходят заседания общественных комиссий по обсуждению благоустройства дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021-2022 годы. В ряде районов адреса дворов уже определены.

В Мотовилихинском районе Перми определен перечень дворов, которые будут благоустроены в 2021 году. Принято решение о выделении субсидии на ремонт 14 дворовых территорий по адресам: улица Евгения Пермяка, 3/2, улица Гашкова, 28а, улица Свободы, 13, бульвар Гагарина, 66, улица Крупской, 65/1, 65/2, улица Крупской, 87, 89, бульвар Гагарина, 107/3, 107/4, улица Тургенева, 33, улица Чехова, 20, 22, 24. Здесь будут выполнены работы по ремонту проездов, устройству тротуаров и автомобильных парковок, обеспечению освещения, установке скамеек и урн.

В администрации Ленинского района также прошло заседание общественной комиссии. Было рассмотрено 21 предложение для включения в адресный перечень дворовых территорий. На 2021 год определены 13 многоквартирных домов, территории которых нуждаются в благоустройстве, они расположены по адресам: улица Екатерининская, 24, 59, 61, 63, 96, 98, 190, улица Академика Королева, 4а, улица Пермская, 10, улица Крисанова, 24, улица Петропавловская, 46, Комсомольский проспект, 36 и улица Луначарского, 65.

Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района, за 4 года проведены работы по благоустройству 63 дворовых территорий, объединяющих 83 многоквартирных дома. В 2021 году планируется обновить 6 дворовых территорий, объединяющих 9 многоквартирных домов по адресам: улица Водозаборная, 1, 3, улица Воркутинская, 80а, 82, 84, улица Евгения Пузырева, 14, 23, улица Маршала Толбухина, 16а, улица Молдавская, 12.

В Дзержинском районе в начале октября на заседании общественной комиссии было принято решение включить в программу 11 дворов, объединяющих 22 многоквартирных дома по адресам: улица Ленина, 83, 90, улица Петропавловская, 86, 88, 97, 99, улица Хохрякова, 6а, улица Мильчакова, 6, улица Овчинникова, 15, улица Рабочая, 3, шоссе Космонавтов, 108, улица Монастырская, 157, 159, 161, проспект Парковый, 1, улица Строителей, 16, 16а, 18, улица Хабаровская, 161, 163, 165, улица Костычева, 23.

Напомним, во всех районах Перми уже закончен ремонт всех дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда» – в этом году их количество составило 87, они объединяют 152 многоквартирных дома. Ранее планировалось благоустроить 77 дворов возле 141 дома, с учетом образовавшейся экономии их количество было увеличено. При благоустройстве применяется комплексный подход: после ремонта жители получают новые проезды, тротуары, подходы к подъездам. Дворовые территории, прошедшие отбор по критериям оценки заявок, но не вошедшие в программу в 2021 году, будут включены в нее в 2022 году в первоочередном порядке.
© Вечерние ведомости
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