В Прикамье выявлено 106 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 13 октября за сутки, по официальным данным, в регионе зафиксировано 106 случаев коронавируса, всего их стало 11028.
Выписаны из больниц 74 человека, всего выздоровели 7460 прикамцев. За сутки умерли семь человек: четверо от COVID-19 (всего 325), трое от других заболеваний (всего 208).
В России за сутки подтверждено 13868 случаев коронавируса, общее количество достигло 1 326 178.
Выписаны из больниц 74 человека, всего выздоровели 7460 прикамцев. За сутки умерли семь человек: четверо от COVID-19 (всего 325), трое от других заболеваний (всего 208).
В России за сутки подтверждено 13868 случаев коронавируса, общее количество достигло 1 326 178.
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