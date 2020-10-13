В Прикамье выявлено 106 случаев COVID-19

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На 13 октября за сутки, по официальным данным, в регионе зафиксировано 106 случаев коронавируса, всего их стало 11028.Выписаны из больниц 74 человека, всего выздоровели 7460 прикамцев. За сутки умерли семь человек: четверо от COVID-19 (всего 325), трое от других заболеваний (всего 208).В России за сутки подтверждено 13868 случаев коронавируса, общее количество достигло 1 326 178.