Школы Прикамья пойдут на каникулы по графику

12.26 Вторник, 13 октября 2020
Пермский край: новости дня
12 октября на рабочем совещании под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассмотрели вопрос о сезонной заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях.

И.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что в регионе на карантине по ОРВИ находится 1,4% учащихся. 64 класса, по информации Роспотребнадзора по Пермскому краю, изолированы на 14 дней из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

«Мы контролируем процесс обучения и ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. В отдельных случаях мы переводим классы на самостоятельное или дистанционное обучение на одну-две недели, чтобы предотвратить распространение заболевания как ОРВИ, так и COVID-19. Поэтому на сегодня сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября», - отметила Раиса Кассина. 4 ноября – День народного единства, этот день выходной. Таким образом, в школы учащиеся вернутся 5 ноября. Участники совещания поддержали данное решение.

Напомним, в школах проходит утренний фильтр, между классами максимально минимизированы контакты, проходит регулярная обязательная дезинфекция помещений.
Сотрудники минобра постоянно выезжают в школы и проверяют соблюдение требований образовательными организациями.

Кроме того, по поручению губернатора Пермского края передан 1 млн защитных масок в школы, техникумы и колледжи Прикамья. Средства индивидуальной защиты уже получили 24,5 тыс. педагогов образовательных учреждений по всему краю.

При этом каждый участник системы образования - от ученика и его родителей до руководителя школы – должны соблюдать все необходимые меры, которые защитят свое здоровье и здоровье окружающих.
© Вечерние ведомости
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