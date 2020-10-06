В октябре в Прикамье поступит 201 аппарат ИВЛ

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Как рассказал на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор Дмитрий Махонин, ожидается, что первая партия из этой закупки – 58 аппаратов ИВЛ – поступит в начале недели.Вся закупка включает в себя 201 аппарат MV2000, «МЕКИКС Ко., Лтд», Корея. Все они должны поступить в Прикамье до конца октября и обеспечат готовность медучреждений к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии.С начала пандемии в Пермский край уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретенных за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. Всего в медицинских учреждениях Прикамья, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов ИВЛ, которые распределены по медучреждениям в 20 территориях региона.Таким образом, к концу октября в крае будет готово 706 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания необходимой помощи прикамцам.Напомним, сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто более 3 тысяч коек. За неделю с 2 по 9 октября краевое министерство здравоохранения, в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе, дополнительно перепрофилировало 313 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободные места развернуты в десяти медучреждениях Прикамья – в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Нытве, Очере, Октябрьском и в Пермском районе. Сохраняется резерв для увеличения количества коек, если потребует санитарно-эпидемическая обстановка. В подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, получающих лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц. Так обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера.