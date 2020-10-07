За уикенд в Пермском крае развернуто более ста коек для лечения пациентов с коронавирусом

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В Прикамье продолжается подготовка медицинских учреждений к приему пациентов с COVID-19. За субботу и воскресенье дополнительные места для лечения прикамцев развернуты в краевом госпитале ветеранов (Пермь) – 50 коек, филиале городской клинической больнице в Губахе – 32 койки, а также в городской центральной больнице (Чайковский) – 20 коек. Эту информацию привел на совещании по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье и.о. зампреда правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров.Итого сейчас в медучреждениях Пермского края к приему пациентов с коронавирусом готово 3167 коек.По данным Роспотребнадзора на 12 октября, в Пермском крае зафиксировано 10922 заболевших COVID-19, инфицированные выявлены во всех территориях региона.Как подчеркивают в краевом минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Прикамья достаточно. Сохраняется резерв для увеличения количества коек, если того потребует санитарно-эпидемическая обстановка. «При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больниц, – пояснили в минздраве. – Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера».Напомним, глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19, учитывая уровень заболеваемости, чтобы выделенные палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации. В резерве сейчас остаются клинический фтизиопульмонологический медицинский центр в Перми и стационар ГКБ № 4 в Кизеле.В региональном министерстве здравоохранения напоминают прикамцам о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора поможет снизить нагрузку на систему медицинской помощи, сделав рост заболеваемости постепенным, и каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.При этом в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены коронавирусом. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.Также можно получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний по единому номеру +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра подскажут контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, объяснят, с какими симптомами нужно сдать тест на COVID-19, ответят на другие актуальные вопросы.