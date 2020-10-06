«Камский кабель» переходит на удаленный режим работы

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В связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае предприятиям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников.«Камский кабель» как социально ответственное предприятие города оперативно отреагировал на данную рекомендацию. Для снижения рисков заражения коронавирусом сотрудников компании и распространению инфекции среди жителей города на удаленную работу переводится существенная часть сотрудников предприятия.«Мы современны, динамичны и полностью готовы к удаленному формату работы. Этой весной был получен хороший опыт по организации работы сотрудников в единой корпоративной системе прямо из дома, без потери качества и эффективности. С нашими основными потребителями мы постепенно переходим на электронный документооборот, проводим технические аудиты через специальные приложения», - пояснил директор по маркетингу ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.Тем не менее, работники, которые участвуют в производственных процессах, будут продолжать работать в обычном режиме для бесперебойного обеспечения качественной кабельной продукцией заказчиков, в том числе системообразующих отраслей и предприятий страны. Весной этого года ООО «Камский кабель» получило статус системообразующего предприятия на региональном и на федеральном уровнях.Сотрудники компании и в офисе, и на производстве с начала пандемии на постоянной основе обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции. На предприятии проводится обработка поверхностей в помещениях, установлены специальные туннели для дезинфекции персонала, производится термометрический контроль. В случае необходимости проводятся оперативные тесты на COVID-19.