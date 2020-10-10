95% медиков Прикамья поставили прививки от гриппа

15.10 Понедельник, 12 октября 2020
Пермский край: новости дня
Об этом губернатору Пермского края Дмитрию Махонину доложил и.о. зампреда правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров на аппаратном совещании.

По данным краевого минздрава, 95,2% (45,8 тыс.) медиков Пермского края поставили прививки от гриппа. По словам Дмитрия Махонина, это свидетельствует о том, что врачи понимают важность прохождения вакцинации от гриппа. При этом низкая активность у работников сфер ЖКХ, транспорта и общепита – прививки поставили менее 30% сотрудников отраслей. «Поручаю профильным министерствам провести работу и разъяснить необходимость вакцинации, и еще раз прошу всех жителей отнестись максимально ответственно к своему здоровью и поставить прививку сейчас», – обратился к членам правительства губернатор.

Отметим, поставить прививку может каждый житель Пермского края бесплатно в поликлинике, где он прикреплен, а также в одном из развернутых мобильных пунктов (их перечень обновляется регулярно). Чтобы поставить прививку, с собой не нужно иметь полис или паспорт, займет процедура не более 10 минут.

На утро 12 октября иммунизацию от гриппа уже прошли более 566 тыс. прикамцев, в том числе более 160 тыс. детей, более 81 тыс. жителей старше 60 лет.

Напомним, в Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа – 314 тыс. доз: 202 тыс. доз для детей, для взрослых – 112 тыс. доз. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона.

На сегодняшний день в регион поставлено 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – 461 тыс. доз, для детей – 373 тыс. доз.

Ранее прививку от гриппа поставил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших силах избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.

По словам главы Минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельного исхода. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Напомним, иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.

Также в регионе планируется вакцинировать прививками против пневмококковой инфекции не менее 20 тыс. пермяков из групп риска. Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. Вакцинация проводится за счет регионального бюджета, также за счет средств федерального бюджета планируется привить от пневмококовой инфекции не менее 95% детей первых лет жизни.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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