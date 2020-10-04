«Горьковка» приглашает пермяков на выставки

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До 28 октября в пермской библиотеке им. Горького продлится выставка «Образ и буква»: лубочные картинки XVII-XVIII веков.«Лубок, лубочная картинка (от луб – изначально липовая доска особого распила) – вид изобразительного искусства, произведение графики, предназначенное для массового тиражирования, которому свойственна доходчивость и емкость образа, простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска)». (Новая российская энциклопедия).В экспозиции представлены лубочные картинки художницы Елены Старовойтовой. Елена Леонидовна – член-корреспондент Академии народного искусства России, преподаватель рисунка и графической композиции в Детской школе искусств Полазны. Представленные на выставке работы знакомят с классическими сюжетами лубка и демонстрируют тематическое многообразие картин Елены Старовойтовой.Выставка работает в Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), 12+.Цикл еженедельных онлайн-выставок «В пользу российского юношества», посвященных учебным изданиям прошлых веков, «Горьковка» открывает видеороликом «Карион Истомин. Лицевой букварь».Во все времена учебная литература была средством для приобретения знаний, умений и навыков, она способствовала развитию познавательных умений и формированию мышления. Путь зарождения и развития учебной литературы имеет длительную историю. Самая древняя учебная азбука относится к XI веку, она была написана на берестяной грамоте. Первые печатные учебные издания появились в XVI веке благодаря первопечатнику Ивану Федорову.Цикл выставок, посвященных учебным изданиям прошлых столетий, «Горьковка» начинает с видеоролика о популярном в XVII веке букваре Кариона Истомина. Первоначально в 1692-1693 гг. Истомин создал два рукописных «Лицевых букваря», исполненных красками и золотом. Один экземпляр Карион поднес царице Наталье Кирилловне для обучения царевича Алексея Петровича, другой царице Прасковье Федоровне. В 1694 году «Лицевой букварь» был напечатан небольшим тиражом. Это была первая иллюстрированная русская азбука. В ней не было религиозных текстов, она содержала 43 гравированных на меди листа, на каждом из которых изображалась буквица, предметы, начинающиеся с этой буквы, и нравоучительные стихи и пояснения.В библиотеке им. Горького хранится экземпляр одного из переизданий «Лицевого букваря», выпущенный в свет в 1881 г. коллекционером и издателем редкостей Дмитрием Александровичем Ровинским. Издание воспроизводит букварь Кариона Истомина в формате подлинника, «буква в букву, со всеми опечатками подлинника». Выставку можно найти на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького и на YouTube- канале www.youtube.com/watch?v=0Ou_05hAWMk&feature=emb_logo, 6+.