Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1%

13.08 Понедельник, 12 октября 2020
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10922. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 11 октября – 1,09).

Из 104 новых инфицированных – 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Среди них: младше 45 лет – 18 человек, 56 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
© Вечерние ведомости
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