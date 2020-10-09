Пермский трамвай №5 вернулся к прежнему маршруту

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10 октября на обновленном перекрестке с улицей Куйбышева полностью открыто движение транспорта. К привычному маршруту вернулся трамвай №5. На участке от улицы Куйбышева до Компроса запущено двустороннее движение.Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Стартовала реконструкция в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов.Ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева начался с 11 июля. Для выполнения работ потребовалось полностью закрыть этот перекресток для движения. С 1 сентября автомобилистам вновь стал доступен правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева. Такое поручение в связи с началом нового учебного года давал глава Перми Дмитрий Самойлов, подрядчик поставленную задачу выполнил.10 октября обновленный перекресток полностью открыт для движения транспорта. К привычному маршруту вернулся трамвай №5 «станция «Пермь-2» – микрорайон Бахаревка»: он снова будет следовать через Центральный рынок по улицам Пушкина и Куйбышева. Подрядчик переустроил коммуникации на перекрестке улиц Революции и Куйбышева – сети водопровода и дождевой канализации. Подключен новый светофорный объект, заменено дорожное покрытие и трамвайные пути.Также для движения транспорта открыт участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Автомобилистам доступны по две полосы в каждом направлении. Основной объем работ на участке выполнен – продолжатся работы по устройству покрытия на тротуарах.