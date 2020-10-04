В Пермском крае подтверждено 104 случая коронавируса

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На 12 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 104 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 10922.Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровели 7386 прикамцев. Шесть человек умерли: четверо от коронавируса, двое от сопутствующих заболеваний.В России за сутки зафиксировано 13592 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных достигло 1 312 310.