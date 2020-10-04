Понедельник станет самым теплым днем предстоящей недели в Перми

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Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, солнечно. Сегодня, 12 октября, днем в Перми столбик термометра может подняться до 15°C и даже выше.Завтра увеличится облачность, будет около 12°C. В среду, 14 октября, ожидается около 13°C. В четверг будет около 9°C, ночью циклон принесет дождь. Днем в пятницу будет около 10°C. В выходные, по предварительным прогнозам, вероятно похолодание.