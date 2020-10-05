В Прикамье зафиксировано 99 случаев COVID-19

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На 11 октября за сутки в Пермском крае выявлено 99 случаев коронавируса, всего их стало 10818. Ежесуточный прирост – 0,9%, коэффициент распространения болезни – 1,09.Выписаны из больниц 69 человек, всего выздоровели 7333 прикамца. Умерли пять человек: трое от COVID-19, двое от других причин.Из новых заболевших 68 человек лечатся в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 99 инфицированных – это 56 женщин, 40 мужчин, 3 ребенка. По возрасту взрослые заболевшие распределились так: младше 45 лет – 12 человек, 47 человек в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет.В России за сутки подтверждено 13634 новых случая коронавируса, из них в Москве – 4501. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 298 718 случаев COVID-19.