За сутки COVID-19 обнаружен у жителей 20 территорий Прикамья

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По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Прикамье зафиксировано 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 20 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (48). На втором месте по числу заболевших – Соликамск (11), на третьем – Березники (9). По три инфицированных выявлено в Кунгуре, Кудымкаре, Орде и Пермском муниципальном районе, еще по два - в Кочевском округе, Лысьве и Красновишерске. По одному заболевшему COVID-19 обнаружено в 10 территориях региона: в Березовском, Кудымкарском, Октябрьском и Еловском округах, Горнозаводске, Карагае, Кишерти, Краснокамске, Чердыни и Частинском районе.При этом в Еловском округе последний случай заболевания был выявлен почти три недели назад.Всего в Пермском крае выявлен 10621 заболевший. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.