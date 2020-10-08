Музей-заповедник «Пермь-36» продолжает свой просветительский проект

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Проект «КВЧ» (культурно-воспитательная часть) - большая дискуссионная программа, встречи с творческими людьми, презентации, публичные лекции. В разные годы гостями становились режиссер Александр Сокуров, главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин, известные историки, ученые, музейщики.В этом году из-за пандемии встречи пришлось перевести в онлайн-режим. Спикерами текущего года стали Вячеслав Дегтярников и Сергей Шевырин. Первый рассказал о судьбе преподобного Кукши Одесского, который с 1938 по 1948 год находился в заключении в лагерях «Усольлага», а затем в ссылке в деревне Новая на территории Молотовской области. Сохранилась учетная карточка заключенного Ксенофонта Константиновича Величко, именно под этим именем он проходил по делам НКВД. Благодаря записям в этом документе удалось установить конкретные даты некоторых событий, описанных в житии преподобного.Вторая лекция была посвящена ученым, работавшим в закрытых конструкторских бюро. В Перми до 1941 года таких КБ не было. Но многие пермяки - инженеры-изобретатели были арестованы и осуждены по политическим мотивам. Пройдя лагеря и тюрьмы, некоторые из них попали в конструкторские бюро. В своей лекции Сергей Шевырин рассказал, например, о судьбе Михаила Цирульникова, дело которого стало доступно для исследователей только этим летом.В октябре-ноябре состоятся еще две встречи, скорее всего, также в сети Интернет. Одним из приглашенных гостей станет известный журналист Виталий Дымарский.