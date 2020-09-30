Пермские теплоэнергетики приглашают клиентов принять участие в акции «Я плачу за тепло!»

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Клиенты теплоснабжающих предприятий Группы «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанции на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения за сентябрь. Если провести оплату до конца октября, можно принять участие в акции «Я плачу за тепло!» и получить подарок от «ЭнергосбыТ Плюс».Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, а также ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей.Победителями акции уже стали 10 клиентов, которые получили на свои лицевые счета по 2000 рублей на оплату услуг компании. Счастливчики были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 150 тысяч других клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев.«Первые победители нашей акции смогли лично убедиться, что ответственное отношение к оплате квитанций за тепло и горячую воду дает возможность получить поощрение. Это наша благодарность тем, с чьей помощью энергетики проводят ремонт и модернизацию сетей, котельных и ТЭЦ, обеспечивают тепло и горячую воду в домах жителей Пермского края», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.Если в ближайшие дни вы не обнаружите в почтовом ящике квитанцию на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, обратитесь в ваш расчетно-кассовый центр по телефонам, указанным в одной из предыдущих квитанций. Кроме того, расчетно-кассовые центры «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» и «Инкомус» позволяют клиентам провести оплату услуг онлайн, на их сайтах, без наличия квитанции. Подробнее об удаленных вариантах расчетов можно узнать по ссылке: https://perm.esplus.ru/clients/kak-oplatit/.