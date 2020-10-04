Почти 90% заболевших COVID-19 в Прикамье старше 45 лет
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 91 человек проходит лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10621. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 8 октября – 1,09).
Из 96 новых инфицированных – 44 мужчины, 52 женщины. Среди них: младше 45 лет – 14 человек, 54 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10621. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 8 октября – 1,09).
Из 96 новых инфицированных – 44 мужчины, 52 женщины. Среди них: младше 45 лет – 14 человек, 54 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Свыше 13 тысяч свердловчан обследовано на COVID-19 за сутки
04 октября 2020
04 октября 2020
На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
03 октября 2020
03 октября 2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
01 октября 2020
01 октября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
30 сентября 2020
30 сентября 2020