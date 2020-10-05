В Прикамье выявлено 96 случаев COVID-19

12.46 Пятница, 9 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 9 октября за сутки, по официальным данным, в регионе подтверждено 96 случаев коронавируса, всего их стало 10621.

Выписан из больниц 61 человек, всего выздоровели 7194 инфицированных. Умерли пять человек: четверо от COVID-19, один от сопутствующих заболеваний.

В России за сутки зафиксировано 12126 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 272 238.
© Вечерние ведомости
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