Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
Пермский край: новости дня
Соответствующий документ подписан в день вступления Дмитрия Николаевича в должность губернатора Пермского края, 7 октября, и опубликован на сайте правовой информации.
Таким образом, Дмитрий Махонин продолжит работать в двух должностях: губернатора Пермского края и председателя правительства.
Таким образом, Дмитрий Махонин продолжит работать в двух должностях: губернатора Пермского края и председателя правительства.
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