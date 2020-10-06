Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края

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Соответствующий документ подписан в день вступления Дмитрия Николаевича в должность губернатора Пермского края, 7 октября, и опубликован на сайте правовой информации.Таким образом, Дмитрий Махонин продолжит работать в двух должностях: губернатора Пермского края и председателя правительства.