В Прикамье за девять месяцев ликвидировано 1140 «диких» свалок

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С начала года в Пермском крае ликвидировано 1140 несанкционированных свалок мусора в оврагах и границах населенных пунктов. Всего на полигоны отправлено свыше 27 тыс. тонн мусора – это более 2 тыс. машин. Активно ведутся работы по ликвидации свалок в Перми, Чайковском, Соликамском, Чердынском и Чусовском городских округах. В начале октября очередная стихийная свалка ликвидирована по обращению жителей села Янычи в Пермском районе.По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, важным направлением работы министерства наряду с ликвидацией свалок является развитие инфраструктуры для организации цивилизованного сбора мусора. «Сейчас на территории Пермского края централизованную услугу по вывозу отходов получают жители 1662 населенных пунктов. Это почти 97% населения. Но еще в 2018 году до старта реформы мусор вывозили лишь из 452 населенных пунктов. Жителям других территорий просто некуда было девать отходы», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Так, в этом году по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий» обустроено порядка 1100 контейнерных площадок в 39 муниципалитетах Прикамья.ПКГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО, поясняет, что сейчас все отходы, которые забирают возчики с площадок, направляют на оборудованные полигоны, а не сваливают в ближайший овраг. Техника для перевозки мусора оборудована GPS-навигацией, а маршруты мусоровозов отображаются в единой информационной системе.В министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что жители могут сообщать о несанкционированных свалках в местную администрацию. Также информацию о «диких» свалках можно направлять на портал «Управляем вместе». Напомним, в 2019 году в Пермском крае ликвидировано 660 несанкционированных свалок мусора.