Дмитрий Махонин: «Будем заниматься реальной работой!»

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Сегодня, 7 октября, в Органном зале Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края. На мероприятии присутствовали жители региона, а также представители муниципальных, региональных и федеральных властей.В своем поздравлении полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что жители Пермского края своим голосованием оказали Дмитрию Махонину высокое доверие, поддержали, оценили уже предпринятые шаги и дали аванс на будущее. Такая поддержка, по словам Игоря Комарова, поможет губернатору в реализации идей и планов по развитию родного края. Также полпред в ПФО подчеркнул, что поставленные президентом России задачи по развитию страны необходимо решать всем вместе.«Жителям видны не только усилия, но и реальные действия, те меры, которые предпринимаются для решения проблем как в области здравоохранения и транспорта, борьбы с коронавирусной инфекцией, поддержки населения в этих непростых условиях, так и в решении вопросов аварийного жилья – здесь по объемам мероприятий Пермский край находится с большим отрывом на первом месте по решаемым вопросам, – отметил Игорь Комаров. – Для решения стратегических задач, которые ставит президент, и больших стратегических целей, которые стоят перед страной и перед регионами нашей страны, необходима консолидация сил власти, бизнеса и жителей. Национальные цели касаются таких вопросов, как увеличение продолжительности жизни, повышение качества здравоохранения, образования и науки, развитие технологий и промышленности, подъем и дальнейшее развитие экономики. Все эти вопросы призваны решить самую главную цель – повышение уровня и качества жизни».Приветствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «Уважаемый Дмитрий Николаевич! Сердечно поздравляю вас с избранием на пост губернатора Пермского края. Оказанное вам доверие свидетельствует о том, что с вашим именем жители региона связывают надежды на успешное решение насущных проблем и социально-экономическое благополучие. Полагаю, что профессиональные знания и компетенции, которыми вы обладаете, будут этому способствовать. Выражаю надежду на дальнейшее развитие плодотворного соработничества краевой и муниципальной власти с пермской метрополией. Хотел бы пожелать вам крепости сил и помощи божией в предстоящих трудах. С уважением, патриарх Московский и всея Руси Кирилл».В ответном слове Дмитрий Махонин подчеркнул, что для него вступление в должность губернатора – двойная ответственность.«Пермский край – это моя родина, связываю свое будущее с Пермским краем. Считаю, что мы должны на 100% исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы с командой продолжим борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали много социальных проектов, поэтому сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё то, что намечено. Всю нашу работу мы будем делать под знаком лидерства. Пермский край должен быть лидером во всем. Если мы не являемся первыми по каким-то направлениям, то обязаны ими стать. Будем заниматься реальной работой», – заявил Дмитрий Махонин.Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих вручил Дмитрию Махонину знак губернатора.Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин подчеркнул, что 16 сентября краевой избирком установил результаты выборов губернатора Пермского края. За всё время избирательной кампании не поступило ни одной обоснованной жалобы, которая бы могла повлиять на выборы губернатора. Таким образом, выборы губернатора Пермского края признаны состоявшимися и прошли предельно открыто и легитимно. Согласно протоколу о результатах выборов, губернатором Пермского края избран Дмитрий Николаевич Махонин, за которого проголосовало 75,69%, или 540 343 избирателя Пермского края.