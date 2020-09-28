Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,07

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10430. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 6 октября – 1,08).Из 94 новых инфицированных – 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.