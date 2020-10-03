Коронавирус выявлен у жителей большей части территорий Прикамья

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По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 25 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (42). В Пермском районе и Октябрьском обнаружено еще по 5 заболевших, еще 4 - в Чайковском. Три инфицированных за сутки выявлено в Березниках, Карагае и Губахе. Еще по два заболевших обнаружено в Барде, Верещагино, Краснокамске, Кунгуре и Очере. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 13 территориях Прикамья: Березовке, Кудымкаре, Большесосновском и Кунгурском районах, Добрянке, Кишерти, Куеде, Нытве, Осе, Оханске, Суксуне, Уинском и Чернушке.Всего в Пермском крае выявлено 10336 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.