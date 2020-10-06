В Перми обсудили вопросы обращения с опасными отходами

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6 октября по инициативе депутата Государственной Думы РФ Игоря Сапко в рамках проекта «Чистая страна» состоялся круглый стол в администрации города Перми по обсуждению темы обращения с опасными отходами.Участие в нем приняли представители региональной и муниципальной власти: надзорные органы, профильные министерства, регоператор по ТКО, депутаты Пермской городской Думы, общественники.«Поговорили о вопросах организации сбора ХИТ (химических источников тока), в простонародье батарейки, в городе Перми, что сделано, что еще необходимо сделать, какова логистика транспортировки батареек на переработку», - сказал председатель общественного совета проекта «Чистая страна» в Пермском крае, председатель Российского экологического общества в Пермском крае Вячеслав Марков.Батарейки из-за содержания тяжёлых металлов являются канцерогеном раковых заболеваний, их нельзя выкидывать с обычными бытовыми отходами.«Сейчас запланировано инвестировать около 40 миллионов рублей в систему сбора опасных ТКО в Пермском крае. В Удмуртской Республике этот проект уже работает. Подготовлю конкретные предложения в правила сбора и утилизации батареек, которые нужно закрепить на федеральном уровне», - отметил депутат Государственной Думы Игорь Сапко.