Служба крови Пермского края признана одной из лучших в России

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Пермская краевая станция переливания крови вошла в число лучших российских служб крови. Учреждение Прикамья удостоено общественной награды «Знак качества» серебряного стандарта.Весной текущего года национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов провел независимую оценку организаций Службы крови. 86 медицинских учреждений со всей страны оценивали по уровню информационной открытости и доступности в соответствии со спецификой оказываемых медицинских услуг и востребованностью у доноров крови и ее компонентов. Методика оценки разработана Национальным фондом развития здравоохранения на основе нормативно-правовых актов Минздрава России.«Независимая оценка информационной открытости и доступности организаций Службы крови ведется Национальным фондом развития здравоохранения с 2016 года», – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – «Информационное сопровождение донорского движения, его прозрачность и открытость очень важны для его развития. От того, насколько полно, доступно, понятно представлена информация для доноров на сайтах организации Службы крови, во многом зависит, придет ли будущий донор сдавать кровь, будет ли он правильно подготовлен к донации. По итогам проведенной независимой оценки не только выявлены наиболее передовые организации, но и определены как положительные стороны организации работы сайтов организаций Службы крови, так и проблемные зоны, по которым предстоит большая и важная работа».Ранее оснащенность краевой станции переливания крови оборудованием и работу с соблюдением всех мер безопасности отметил глава региона Дмитрий Махонин: «Все врачи в экранах, масках, доноры тоже приходят в масках – культура сдачи крови на высоком уровне».При максимальной оценке в 100 баллов средняя оценка организаций Службы крови по России составила 60 баллов. Чаще всего средний и выше среднего баллы получали организации из Приволжского федерального округа, также высокие показатели у Центрального, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Центрам, станциям и отделениям переливания крови в зависимости от результатов оценки вручались награды, а также специальные призы. «Знак качества» золотого, серебряного и бронзового стандарта получили организации Службы крови, по итогам оценки, получившие от 75 до 100 баллов.Награждение состоялось в Общественной палате Российской Федерации. Во вручении награды приняли участие представители свыше 35 регионов России, также более 35 регионов подключились к онлайн-трансляции на сайте Общественной палаты Российской Федерации.