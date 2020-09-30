В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через смартфон

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Мобильное приложение ЭПОС позволит родителям проверять оценки и посещаемость детей, а школьникам – узнавать домашнее задание. К концу года пользоваться приложением смогут более 660 тысяч жителей региона: учителя, родители и школьники.С начала нового учебного года школы Пермского края, подключенные к ЭПОС, тестируют приложение, которое дублирует основные функции системы. Теперь на смартфоне можно будет проверить оценки, домашнее задание, узнать расписание, а также сообщить о пропуске урока (эта функция доступна только родителям и классным руководителям). Также разработаны модули «Внеурочная деятельность» и «Дополнительное образование», которые позволят создать единое расписание на каждого ученика с учётом его занятости не только в урочное время.Как сообщили в региональном министерстве информационного развития и связи, к системе по данным на 1 октября подключились более 300 школ в регионе. К 1 ноября подключатся все 527 (100% учебных заведений Пермского края). Электронные журналы и дневники в рамках проекта зарегистрированы (по данным на конец сентября) 73710 учеников, 16175 учителей и 83204 родителей в крае. К концу года все ученики, родители и учителя – а это более 664 тыс. человек – будут объединены в ЭПОС.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству информационного развития и связи Пермского края совместно с министерством образования и науки Пермского края обеспечить поддержку всех школ, которые войдут в ЭПОС с 1 сентября 2020 года. Отметим, что при региональном мининформразвития и связи работает служба цифровых кураторов, которая ведет организационно-методическое сопровождение, также помогает родителям и учителям в освоении функционала Кроме того, для учителей подготовлен курс дистанционного обучения, для административной команды школы и(или) учителей регулярно проводятся вебинары по актуальным вопросам.Сейчас также развивается «Библиотека ЭПОС»: туда загружается необходимый образовательный контент, инструменты для создания и редактирования уроков. С помощью конструктора «Библиотеки ЭПОС» можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса. В частности, туда уже загружено более 700 художественных произведений из школьной программы с 1 по 11 класс.С 1 сентября заработал сайт ЭПОС - https://epos.permkrai.ru, где будет размещаться вся актуальная информация о развитии системы, доступен переход с сайта в подсистемы «ЭПОС.Школа», «Библиотека ЭПОС», «Дополнительное образование», а также в Центр опережающей профессиональной подготовки и в Сетевой IT-Университет.