Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,9%
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходит лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10336. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 5 октября – 1,09).
Из 88 новых инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10336. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 5 октября – 1,09).
Из 88 новых инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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