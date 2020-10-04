Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,9%

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходит лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10336. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 5 октября – 1,09).Из 88 новых инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.