В Пермском крае выявлено 88 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 6 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 88 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 10336.
Выписаны из больниц 55 человек, всего выздоровели 7028 прикамцев. Семь человек умерли: пятеро от коронавируса (всего 297), двое от сопутствующих заболеваний (всего 196).
В России за сутки зафиксировано 11615 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 1 237 504.
Выписаны из больниц 55 человек, всего выздоровели 7028 прикамцев. Семь человек умерли: пятеро от коронавируса (всего 297), двое от сопутствующих заболеваний (всего 196).
В России за сутки зафиксировано 11615 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 1 237 504.
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