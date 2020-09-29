За сутки в медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто еще 115 коек

14.07 Понедельник, 5 октября 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 5 октября, краевой минздрав дополнительно развернул 115 коек в Октябрьском, Лысьве и Пермском районе – всего в трех медицинских учреждениях региона. На сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 2867.

На сегодня развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 20 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (11 учреждений), а также в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.

На данный момент из 2867 развернутых коек свободны 450 (15,7%). Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ от 21 августа, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения от фактически развернутого коечного фонда в регионе.

Напомним, ранее, в связи с увеличением количества обращений по поводу респираторных заболеваний, глава региона Дмитрий Махонин поставил задачу четко отслеживать ситуацию и оперативно разворачивать коечный фонд в зависимости от изменений эпидемической обстановки.

«Полностью поддерживаю тактику сохранения коек для планового лечения, потому что люди с другими проблемами здоровья болеют не меньше. Пациенты сердечно-сосудистых отделений, например. Понимаю, что держать пустыми 50% коек мы не можем. Свободными должны быть не менее 15-20% мест в больницах», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, с учетом стабилизации эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае, с 10 августа по 1 сентября поэтапно было восстановлено 1545 коек для работы в штатном режиме в целях возобновления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам.
© Вечерние ведомости
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