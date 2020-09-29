Зарплатные кредиты помогли сохранить 19 тысяч рабочих мест в Пермском крае

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Программа кредитования предприятий, пострадавших от коронавируса, под 0% на выплату заработной платы помогла сохранить более миллиона рабочих мест в России, сообщает Минэкономразвития РФ.В Пермском крае, по данным Отделения Пермь Уральского главного управления Банка России, на получение зарплатных кредитов одобрено более 2 тыс. заявок от компаний на сумму почти 4 млрд руб. Это означает, что порядка 19 тыс. сотрудников этих компаний смогли получить зарплату. Значимость сохранения рабочих мест ставил приоритетом для краевых властей глава Прикамья Дмитрий Махонин. Поэтому в регионе были разработаны региональные меры поддержки предпринимателей.Программа кредитования стартовала в апреле в качестве одной из мер поддержки бизнеса на фоне пандемии, и 30 сентября стал финальным днем заключения кредитных договоров по ней.Компании до 1 октября могли взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составляла 0%, затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.На 30 сентября общее количество заключенных кредитных договоров по льготной программе составило 39,5 тыс. на сумму 102,2 млрд руб. В программе участвуют несколько десятков банков, лимит, зарезервированный на нее Банком России, составляет 150 млрд руб.«Неоспоримым преимуществом программы стало то, что бизнес мог в самый сложный период бесплатно пользоваться заемными средствами для поддержания занятости. Теперь, по итогам «нулевого» периода, который завершился для первых заемщиков, у этих предприятий сохраняются еще на полгода максимально мягкие условия погашения кредитов – по ставке не выше 2,5%», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.Напомним, в период действия мер по предотвращению распространения COVID-19 правительство Пермского края приняло три пакета мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей бизнеса. Благодаря принятым мерам, на территории Пермского края смогли получить федеральную и региональную поддержку предприятия 35 сфер деятельности. Указанные меры поддержки охватили порядка 190 тыс. человек, занятых в пострадавших отраслях, что составляет более 40% занятых в МСП (всего на территории Пермского края чуть более 90 тыс. субъектов МСП), и около 15% от всего экономически активного населения Пермского края. Согласно исследованию, подготовленному Национальным рейтинговым агентством (НРА), Прикамье заняло 6 строчку рейтинга по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от COVID-19.