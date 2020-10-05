В Прикамье подтверждено 87 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 5 октября за сутки в регионе выявлено 87 случаев коронавируса, общее количество достигло 10248.
Выписаны из больниц 40 человек, всего выздоровели 6973 прикамца. Умерли пять человек: двое от COVID-19, трое по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 10 888 случаев коронавируса, всего их стало 1 225 889.
Выписаны из больниц 40 человек, всего выздоровели 6973 прикамца. Умерли пять человек: двое от COVID-19, трое по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 10 888 случаев коронавируса, всего их стало 1 225 889.
175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
05 октября 2020
05 октября 2020
Свыше 13 тысяч свердловчан обследовано на COVID-19 за сутки
04 октября 2020
04 октября 2020