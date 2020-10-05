В Прикамье подтверждено 87 случаев COVID-19

© Вечерние ведомости

На 5 октября за сутки в регионе выявлено 87 случаев коронавируса, общее количество достигло 10248.Выписаны из больниц 40 человек, всего выздоровели 6973 прикамца. Умерли пять человек: двое от COVID-19, трое по другим причинам.В России за сутки зафиксировано 10 888 случаев коронавируса, всего их стало 1 225 889.