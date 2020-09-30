К концу недели в Перми потеплеет

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Сейчас в столице Прикамья 4 градуса, солнечно. Сегодня, 5 октября, днем в Перми будет около 7°C, ночью около 0°C.Завтра возможны осадки, будет около 6°C. В среду, 7 октября, днем будет около 7°C, дождь прекратится, начнет холодать, и ночью вновь будут заморозки – до -3°C. В четверг столбик термометра покажет около 8°C, ночная температура будет положительной. В пятницу потеплеет до 12°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.