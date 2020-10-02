В Пермском крае зафиксировано 84 случая COVID-19

13.26 Воскресенье, 4 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 4 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье подтверждено 84 случая коронавируса, всего их стало 10161. Ежесуточный прирост больных – 0,8%, коэффициент распространения болезни – 1,09 (на 3 октября – 1,1).

Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6933 инфицированных. Умерли пять человек: двое от COVID-19, трое от сопутствующих заболеваний.

Из новых заболевших 39 человек лечатся в больницах, 45 – амбулаторно на дому. 84 инфицированных – это 54 женщины, 29 мужчин, один ребенок. Среди взрослых младше 45 лет – 15 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 38 человек старше 65 лет.

В России за сутки выявлено 10499 случаев коронавируса, из них 3327 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19.
© Вечерние ведомости
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