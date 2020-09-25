Коронавирус диагностирован у жителей 16 территорий Прикамья

16.11 Суббота, 3 октября 2020
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 16 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (54). В Барде и Чернушке обнаружено 4 инфицированных. Еще по 3 - в Краснокамске, Осе, Соликамске и Пермском районе. В Березовке, Нытве и Губахе зафиксировано по 2 зараженных. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в 6 территориях Прикамья: Большесосновском, Кунгурском районах, Чайковском, Карагае, Красновишерске и Чердыни.

Всего в Пермском крае выявлено 10077 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.
© Вечерние ведомости
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